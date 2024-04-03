انت الان تتابع خبر تعرف على طقس العراق حتى الاحد المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".



وبين أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

