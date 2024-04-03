انت الان تتابع خبر "سرب كثيف من الرصاص" يغطي سماء جامعة البصرة.. وشؤون الطلبة "تستغيث" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهر مقطع فيديو متداول حصلت عليه الخليج 365، صوت اطلاق نار لأسلحة متوسطة وثقيلة فضلا عن "سرب كثيف من الرصاص" يغطي سماء الجامعة.

ولشدة الخطورة التي عاشها طلاب الجامعة، نشرت الصفحة الرسمية لشؤون الطلبة في جامعة البصرة مقطع فيديو للرصاص الكثيف، معلقة: "الى من يهمه الامر هذا وضع الاقسام الداخلية في جامعة البصرة موقع الكرمة".

