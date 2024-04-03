انت الان تتابع خبر لديه لقب وحيد بمسيرته التدريبية.. من هو مدرب الزوراء الجديد "عصام حمد"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسمّت إدارة نادي الزوراء المدير الفني حمد مدربًا لفريق النوارس خلفًا للمدرب المصري المستقيل حسام البدري، الذي رحل عن منصبه رسميًا أمس الثلاثاء.

*أول تعليق من عصام حمد بعد تولي تدريب الزوراء

وقال حمد، إن عودتي إلى الزوراء أمر مهم جداً لي وأنا سعيد للغاية بهذه العودة، لأن الأبيض هو بيتي، وجميع ذكرياتي كانت معه لاعبًا ومدربًا، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق النتائج الإيجابية".

وأضاف: "التجربة الحالية تختلف عن سابقاتها، الآن أنا قادم وطموحاتي كبيرة، الزوراء بإمكانه المنافسة إلى أبعد نقطة في دوري نجوم العراق وكذلك هو الحال في كأس العراق، سنحاول تصحيح بعض الأمور بدعم الإدارة وجماهير الفريق"، بحسب winwin.

وفي السياق ذاته أصدر نادي الزوراء بيانًا أكد فيه أن "الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، اجتمعت وقررت قبول استقالة الكابتن حسام البدري وكادره التدريبي مع تقديم الشكر والتقدير للبدري وكادره المساعد".

وأضاف بيان النوارس، أن الإدارة قررت تسمية كادرًا تدريبيًا جديدًا لقيادة الفريق في المتبقي من استحقاقات الموسم الكروي مؤلفًا من عصام حمد مدربًا وحسين عبد الواحد مساعدًا وهشام محمد مساعدًا وعلاء كاطع مدربًا للحراس".