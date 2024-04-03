انت الان تتابع خبر الكشف عن مخرجات اجتماع مجلس البصرة بشأن فاجعة الهارثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المجلس، خالد البدران، في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية، إنه "تقرر خلال الاجتماع استضافة مديري مرور وتربية محافظة البصرة وقائممقام الهارثة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتقييم الوحدات الإدارية في المحافظة على تعطي قراراتها خلال أسبوعين لتغيير المقصرين".وأضاف البدران، أن "مجلس البصرة قرر وضع نقاط مرورية قرب المدارس على طريق بغداد - عمارة تتمثل بنشر مفارز على امتداد الطريق".

ورفع المجلس "توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء ببناء مدارس وجسور مشاة".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، عقد مجلس البصرة جلسة طارئة بحضور وزير التربية؛ لمناقشة تداعيات حادث الدهس في منطقة الهارثة شمال المحافظة والذي أدى إلى مصرع وإصابة نحو 20 تلميذاً.