انت الان تتابع خبر الزراعة تتحدث عن تقنية "حاويات المياه" والغابات في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة، بسام كنعان عبد الجبار، إنَّ الوزارة وضعت خطة لزيادة الشتلات الغاباتية عن طريق غرس المزيد فيها، فضلاً عن تنميتها باستخدام التقانات المتقدمة. وأشار إلى أنَّ دائرته استعانت بشتلات تتحمل الجفاف والملوحة بسبب شح المياه من أجل ازدهارها في تلك المناطق، مبيناً وجود مشاريع في مناطق الجنوب للحد من التصحر وزحف الكثبان الرملية وتثبيتها.

وأوضح عبد الجبار أنَّ مشروع تحويل جانبي الخط السريع الذي يربط بين الديوانية والسماوة والناصرية إلى أراض زراعية أحد المشاريع الواعدة التي تسعى الدائرة لتنفيذها في المرحلة المقبلة بهدف وقف زحف الكثبان الرملية على الخط الذي تسبب بكثير من الحوادث.

ولفت إلى أنَّ دائرته ستستعين بالشتلات الغاباتية الموجودة في مشاتلها من أجل تشجير جانبي الخط، فضلاً عن استخدام تقنية في طور التجربة طبقت في منطقة (كطيعة) بمحافظة ذي قار تدعى بـ"حاويات المياه" وهي حاوية تزرع فيها الشتلة الغاباتية تستوعب نحو 15 لتراً من الماء، يقاس من خلالها مدى استهلاكها للمياه خلال موسمي الصيف والشتاء، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

