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رئيس إقليم كردستان يصل بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "بارزاني سيجتمع خلال زيارته مع رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني، وسيشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي".

وأضاف المصدر، أنه "وخلال لقاءاته واجتماعاته مع القادة وكبار المسؤولين العراقيين، سيبحث بارزاني في سبل حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان، ومجموعة مسائل أخرى".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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