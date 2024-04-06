انت الان تتابع خبر رئيس إقليم كردستان يصل بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "بارزاني سيجتمع خلال زيارته مع رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني، وسيشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي".



وأضاف المصدر، أنه "وخلال لقاءاته واجتماعاته مع القادة وكبار المسؤولين العراقيين، سيبحث بارزاني في سبل حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان، ومجموعة مسائل أخرى".