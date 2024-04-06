انت الان تتابع خبر مطالبات لاسترجاع 215 مليون دولار عائدة للمصرف العراقي للتجارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المصرف العراقي للتجارة يعاني من خسائر بحوالي 215 مليون دولار نتيجة اصدار احكام قضائية لصالح متنفذين (أ.ع) و(س.ن) إضافة الى آخرين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا الموضوع يثير الشك بوجود تعاون مع بعض المتنفذين لتقاسم هذا المبلغ داخل المصرف"، مشددا بالقول "نحتاج وقفة اعلامية وقضائية مع إدارة المصرف متمثلة ببلال الحمداني لاسترجاع تلك الأموال لخزينة الدولة".



من جهتها، دعت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم السبت (6 نيسان 2024) رئيس مجلس الوزراء والإدعاء العام ومدير المصرف العراقي للتجارة إلى وضع حد للأشخاص الذين يستنزفون أموال الشعب العراقي من خلال نهب أموال المصرف.