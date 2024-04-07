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بعد أموال "الحرس الجمهوري".. استرداد مليوني دولار من سكك حديد النظام السابق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الصندوق في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه تم استرداد 1.9 مليون دولار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد للنظام السابق.

وجاء هذا الإعلان الذي يتضمن أموالا باقل من 3 مليارات دينار، بعد اقل من أسبوع من اعلان استرداد 4 مليارات دينار لخزينة الدولة من حسابات خاملة منذ 20 عاما تعود للحرس الجمهوري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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