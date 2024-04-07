انت الان تتابع خبر بعد أموال "الحرس الجمهوري".. استرداد مليوني دولار من سكك حديد النظام السابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الصندوق في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه تم استرداد 1.9 مليون دولار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد للنظام السابق.

وجاء هذا الإعلان الذي يتضمن أموالا باقل من 3 مليارات دينار، بعد اقل من أسبوع من اعلان استرداد 4 مليارات دينار لخزينة الدولة من حسابات خاملة منذ 20 عاما تعود للحرس الجمهوري.

