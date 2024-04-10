انت الان تتابع خبر الأمين العام لعصائب اهل الحق في خطبة العيد: زيارة السوداني لواشنطن "مهمة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيخ الخزعلي، خلال خطبة صلاة عيد الفطر وتابعتها الخليج 365، ان "العراق وقف موقفاً واضحاً وصريحاً في دعم القضية الفلسطينية".

وأكد أن "موقف رئيس الوزراء والإطار التنسيقي واضح في عدم الموافقة على بقاء الوجود العسكري الأجنبي"، معتبرًا أن " زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى واشنطن مهمة ونأمل نجاحها".



وأشار الى ان "هناك إرادة دولية وتخطيط وعمل أوجد وأنشأ تنظيم داعش الإرهابي"، معتبرا ان "العراقيين قادرون على إكمال سيادتهم الأمنية والسياسية".