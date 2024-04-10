انت الان تتابع خبر واحد وعشرون عاما على دخول القوات الامريكية وتغيير نظام الحكم في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحد وعشرون عاما مرت على الحرب ، ولاتزال صور سقوط التمثال وسط ساحة الفردوس عالقة باذهان العراقيين، عقب دخول القوات الامريكية الى بغداد وتغيير نظام الحكم ، لتشهد البلاد تحولا جديدا لم يألفه العراقيون من قبل.

