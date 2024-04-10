انت الان تتابع خبر واحد وعشرون عاما على دخول القوات الامريكية وتغيير نظام الحكم في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - واحد وعشرون عاما مرت على الحرب ، ولاتزال صور سقوط التمثال وسط ساحة الفردوس عالقة باذهان العراقيين، عقب دخول القوات الامريكية الى بغداد وتغيير نظام الحكم ، لتشهد البلاد تحولا جديدا لم يألفه العراقيون من قبل.
وماهي الا سنتان او ثلاث حتى دخلت البلاد دهليز عدم الاستقرار الامني، صراع داخلي انتج ماسمي بالطائفية، التي حصدت الاف الارواح من العراقيين الابرياء، فيما اخذت العجلات المفخخة الحصة الاكبر منهم، حتى راحت تسمى الايام انذاك بالدامية ، فيما تزامن مع هذه الاحداث اعدام رئيس النظام السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بعد ثلاث سنوات من بدء محاكمته.