انت الان تتابع خبر السامرائي يزور مضيف الشيخ العنكود في ناحية العباسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان لمكتب رئيس تحالف العزم، ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي زار، اليوم، مضيف الشيخ اسود الخلف العنكود في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة".

وأضاف البيان، "وكان في استقباله الشيخ العنكود والامين العام لتحالف العزم في كركوك أحمد الغرب وحاتم الطائي، وجمع غفير من اهالي الناحية".



وبين المكتب، أن "السامرائي قدم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا ان يعم على الجميع بالامن والسلام".