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السامرائي يزور مضيف الشيخ العنكود في ناحية العباسي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان لمكتب رئيس تحالف العزم، ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي زار، اليوم، مضيف الشيخ اسود الخلف العنكود في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة".

وأضاف البيان، "وكان في استقباله الشيخ العنكود والامين العام لتحالف العزم في كركوك أحمد الغرب وحاتم الطائي، وجمع غفير من اهالي الناحية".


وبين المكتب، أن "السامرائي قدم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا ان يعم على الجميع بالامن والسلام".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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