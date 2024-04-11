انت الان تتابع خبر السوداني: العراق اتفق على إنهاء مهمة التحالف الدولي وفقاً لجدول زمني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في مقال بمجلة فورين أفايرز، إن "القضاء على الدكتاتورية مكن العراقيين من تذوق الحرية لأول مرة"، مبينا ان "العلاقات العراقية – الأمريكية تحمل الكثير من القواسم المشتركة".

وأضاف السوداني، أن "التعاون بين العراق وأمريكا سمح بإعادة بناء الجيش العراقي وقوات الأمن الفعالة"، لافتا الى ان "العلاقة بين الطرفين بحاجة إلى حماية شراكتنا الاستراتيجية".



وبين السوداني، "ندعم الدخول بمرحلة جديدة من التعاون المثمر تدعم سيادة العراق واستقلاله"، مشيرا الى ان "اللجنة العسكرية العليا المشتركة اتفقت على إنهاء مهمة التحالف الدولي وفقاً لجدول زمني".

ونوه رئيس الوزراء الى ان "اللجنة العسكرية العليا وضعت خريطة طريق للعلاقات المستقبلية"، مشيرا الى ان "العلاقة العراقية - الأمريكية هي مفتاح استقرار الشرق الأوسط".

وتابع رئيس الوزراء "يجب أن يكون قرار صنع الحرب والسلام مسألة حصرية للدولة"، مبينا انه "لم يتبق سوى مجموعات داعش الصغيرة ولم تشكل تهديداً للدولة".

وأوضح السوداني، أن "الحرب ضد داعش عززت تجربة قواتنا لتكون بين أفضل الجيوش في مكافحة الإرهاب".

