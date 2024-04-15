انت الان تتابع خبر السوداني يلتقي بايدن في البيت الأبيض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني التقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن".

ووصل السوداني فجر الاحد الى أمريكا، على رأس وفد نيابي وبرلماني وممثلين عن القطاع الخاص، في مستهلّ زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.



وقال السوداني في حديثه خلال لقاء بايدن، انه "نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة، وزيارتنا إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق، ولها أهمية في تأريخ العلاقة بين البلدين".

وأضاف، ان "الحرب على داعش كانت أساس التعاون بين العراق والولايات المتحدة، والنصر عليهم مهم وتحقق بتضحيات العراقيين ودعم الأصدقاء"، مشيرا الى ان "العراق في طور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية".

وتابع، انه "سنناقش الشراكة المستدامة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وسنلتزم بمخرجات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة"، مؤكدا ان "حكومتي جادة في تنفيذ هذه الاتفاقية، ووجودي في واشنطن يحمل الرغبة بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات".

ولفت الى انه "ملتزمون تجاه مختلف القضايا وخصوصاً ما يحصل في المنطقة، ونتفق على مبادئ القانون الدولي"، موضحا انه "نرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء".

وبين، انه "يهمنا كثيراً إيقاف الحرب المدمرة في غزة، ونأمل من كل الأطراف المعنية الالتزام بضبط النفس".

واكد السوداني، انه "ملتزمين بحماية البعثات الدبلوماسية، ونريد وقف اتساع الصراع في المنطقة".

