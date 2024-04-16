انت الان تتابع خبر برلماني يكشف حجم وعجز موازنة 2024.. هذه أسباب تأخرها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العطواني في حديث خاص للسومرية نيوز، انه "وفق قانون الموازنة فأن موازنة 2023 يجب ان تصل قبل نهاية العام الماضي لكن الإضافات التي حصلت عليها يجب ان تضمن في جداول موازنة 2024"، مشيرا الى ان "الانفاق العالي وزيادته بشكل جدا كبير دفع بالحكومة الى ان تراجع هذه الكلف والانفاق الفعلي لعام 2023".وأضاف، ان "هناك بعض التجاوزات من قبل المؤسسات الحكومية سواء وزارات او محافظات على الموازنة، ويجب ان تتكيف على اعتبار ان بعض المحافظات انفقت من قانون الامن الغذائي ضمن المشاريع المستمرة وهذا ما خلق مشكلة كبيرة يجب ان تصحح ضمن موازنة 2023 ونتطلع ان تصل الموازنة خلال هذا الشهر".

وتابع، ان "الثقل الأكبر للأنفاق العالي جاء ضمن الموازنة التشغيلية ونتطلع ان تكون الإيرادات غير النفطية كونها مساعد كبير في السنوات الماضية للإيرادات النفطية وبالتالي نحن نهتم بنظام الاتمتة سواء حكومة او برلمان وهناك خطوات عملية يراد منها ان تكون فيها زيادة من الإيرادات النفطية".

وكشف العطواني، عن "حجم موازنة 2024 حيث بلغت 228 ترليون بعجز وصل الى 81 ترليون لذلك الحكومة جادة في مراجعة التخصيصات المالية واحتياجاتها الفعلية ويجب ان تقارن بالإنفاق الفعلي لموازنة 2023 وتعطي كل وزارة ومؤسسة ما تستحقه".

وبين، انه "نأمل بان يكون التصويت على جداول الموازنة لهذا العام قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي ".

