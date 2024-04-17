انت الان تتابع خبر المدن السكنية الجديدة.. مخاوف من "تلاعب بالتوزيع" مع قرب انتهاء 4 الاف وحدة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومع تداول انباء عن قرب بدء التقديم على مدينة الجواهري والمكونة من 40 الف وحدة سكنية في بغداد، والمخاوف من التلاعب في التوزيع، اكدت لجنة الخدمات النيابية انها ستتابع الية التوزيع لمنع أي تلاعب.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، إن اللجنة ستتابع الآلية المعتمدة في التقديم وتوزيع الوحدات السكنية التي تبنتها الحكومة، مبيناً انه خلال العام الحالي سيكون استلام أول 4000 وحدة سكنية في بغداد للبدء بتوزيعها.



وأضاف الساعدي، أنَّ اللجنة ستراقب وتتابع توزيع الوحدات السكنية لمنع استفادة الفاسدين من الموضوع، منبهاً على أن بعض الدوائر الحكومية ستكون بمراقبة رئاسة الوزراء واللجان المختصة لضمان العدالة ومنع الفساد"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.