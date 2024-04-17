انت الان تتابع خبر السوداني والرئيس الأميركي.. مناقشة مجالات الامن والطاقة والاقتصاد والمال والتأكيد على الالتزام بالشراكة الثنائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جملة من الملفات المهمة والمصيرية حضرت على طاولة لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الامريكي جو بايدن في البيت الابيض , اللقاء يعد الاهم والابرز للسوداني بعد تشكيله الحكومة خصوصا وان العلاقات بين بغداد وواشنطن تحمل طابعا خاصا ومختلفاالسوداني وبايدن اكدا التزامهما بالشراكة الإستراتيجية الدائمة بين العراق والولايات المتحدة، فيما ناقشا التعاون الثنائي الشامل بموجب اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين , فضلا عن مناقشة الاوضاع الامنية في العراق ودعم القوات الأمنية بهدف ضمان امن واستقرار البلاد وعدم اعطاء فرصة لعصابات داعش لإعادة تشكيل صفوفها مرة أخرى

للمزيد من التفاصيل في التقرير أعلاه

