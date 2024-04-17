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مجلس النواب "يفشل" بعقد جلسته المقررة اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته" فيما لم يحدد البيان تاريخ الجلسة المقبلة.

وكان من المقرر للجلسة أن تعقد في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، لكن إخلال النصاب القانون دفع لتأجيلها نصف ساعة قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل انعقادها.


يذكر أن جدول أعمال جلسة اليوم، كان وفق الجدول الآتي:
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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