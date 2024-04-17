اتفاق سياسي على تشكيل حكومة كركوك بعد عودة السوداني من واشنطن

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بغداد - ياسين صفوان - بعد شد وجذب وتدخل اعلى سلطة في الدولة لحلها توصلت الكتل الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك الى اتفاق على تسمية رئيس حكومتها المحلية، ورئيس مجلس المحافظة وباقي المناصب لتكون الادارة مشترك

مصادر سياسية كشفت عن قرب عقد الكتل الفائزة اجتماعا حاسما ومهما مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد عودته من واشنطن لغرض تسمية المحافظ، والإعلان عن تشكيل مجلس المحافظة وفق مبدأ الادارة المشتركة وعدم تهميش أي مكون في المشاركة في الحكومة المحلية



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