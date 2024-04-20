انت الان تتابع خبر الطائرة الرئاسية تتنقل بين العراق وقطر وتركيا ولبنان منذ أسبوع.. كيف ذهب السوداني لواشنطن؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء نزول السوداني من طائرة الخطوط الجوية العراقية خلال رحلته، على خلاف باقي الرحلات والزيارات التي كان يجريها السوداني وباقي رؤساء الوزراء، التي كانت تتم غالبًا بالطائرة الرئاسية، فعلى سبيل المثال، تظهر صور رحلات السوداني التي اجراها الى المانيا، مصر، ايران، الأردن، وفرنسا، طوال الأشهر الماضية وخلال العام الماضي، ان السوداني نفذ جميع رحلاته هذه باستخدام الطائرة الرئاسية.

وتتبعت الخليج 365، الطائرة الرئاسية، وهي من نوع BOEING 737-800NG، ذات التسجيل REG - YI-ASF، واتضح ان الطائرة الرئاسية على رحلات دائمة منذ غادر السوداني الى واشنطن في 13 ابريل وحتى امس 19 ابريل.

وتنقلت الطائرة الرئاسية بين بغداد والسليمانية وتركيا ولبنان، واخرها مغادرتها الى الدوحة/ قطر يوم امس، دون اعلان واضح عن وجود وفود رئاسية تنقلت الى هذه البلدان طوال الأيام السبعة الماضية، مايطرح تساؤلات عن طبيعة هذه الرحلات، في الوقت الذي يتواجد فيه السوداني في الولايات المتحدة الامريكية خلال الأيام السبعة الماضية والتي من المفترض ان يعود منها اليوم الى بغداد.