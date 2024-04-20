انت الان تتابع خبر شبل الزيدي يعلق على "اختراق" الكيان الصهيوني لأجواء وسيادة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في منشور له على موقع "اكس"، إن "الكيان الصهيوني بؤرة خلقتها الإمبريالية الاستعمارية کوجود سرطاني يفتك بالمنطقة وهي حالة يجب استئصالها من الوجود لأن وجودها في المنطقة يسبب الإرباك والفوضى والفتن و الحروب وهي دائما أداة امريكا لضرب الآخرين" .وأضاف، أن "هذه ليست أول مرة تخترق فيها السيادة العراقية فمن حقبة الثمانينيات الى اليوم شهدنا عشرات الخروقات والاعتداءات الصهيونية على بلدنا وبلدان شقيقة أخرى تحت رعاية وحماية وإشراف أمريكي مباشر، فهم حالة واحدة وعدو واحد جاثم على صدور شعوبنا يتحكم بخيراتنا ويتلاعب بمصير دولنا بالفتن والحروب والافكار الهدامة واستقطاب العملاء او اخضاع الخانع أو إكراه المستضعف، تحاول دوما ان تفرغ شعوب منطقتنا من القدرات، وتجعل وجودها مرتبط بالرضا الأمريكي" .

وتابع الزيدي، "لذلك فإن على الشعوب ان تعي أن النهضة الفكرية والتنمية الاقتصادية والقدرة القتالية والانسجام المجتمعي الواعي يؤدي لزوال قدرات العدو وإضعاف وتبديد تأثيره... ثقافة الممانعة والتصدي واجب اخلاقي وطني".

