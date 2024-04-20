انت الان تتابع خبر السوداني يختتم زيارة الولايات المتحدة ويعود إلى بغداد.. هذه المخرجات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضمنت إجراء سلسلة من اللقاءات والمباحثات والندوات والجلسات الحوارية وفعاليات أخرى وهي كالآتي:لقاء الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن

استقبال وزير الخارجية أنتوني بلينكن

زيارة مقر البنتاغون ولقاء وزير الدفاع لويد أوستن

استقبال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا

استقبال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس

استقبال وكيل وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو

رعاية توقيع 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية

استقبال عدد من أعضاء مجلس النوّاب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي

استقبال رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي سيث مولتن

استقبال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي تيم كين

استقبال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام

استقبال عدد من سفراء الولايات المتحدة السابقين الذين خدموا في العراق

استقبال رئيس مجلس القمح الأمريكي فينس بترسون

استقبال وفد بنك جي بي مورغان

استقبال رئيس شركة (جي أي فيرنوفا) لتكنولوجيا الطاقة سكوت سترازيك

استقبال وفد شركة (ستيلر إنيرجي) الأمريكية

استقبال وفد شركة (جنرال داينامكس) الأمريكية

استقبال وفد شركة (بيكر هيوز) الأمريكية

استقبال وفد شركة (لوكهيد مارتن) المسؤولة عن تصنيع طائرات (F16)

استقبال رئيس شركة (هانويل ) الأمريكية السيد كين ويست

استقبال رئيس شركة KBR للحلول التكنولوجية المستدامة السيد جي إبراهيم في هيوستن

لقاء عدد من الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في مجال النفط والغاز في مدينة هيوستن في ورشة عمل

لقاء مع نخبة من رجال الأعمال العراقيين في ولاية ميشيغان الأمريكية

استقبال وفد معهد بيكر لدراسات وبحوث الطاقة في هيوستن

لقاء مع ممثلي المراكز البحثية المتخصصة بالعراق والمنطقة في واشنطن

حوار فــي مؤسسة المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن

ندوة حوارية في جامعة جون هوبكنز الأمريكية بواشنطن

لقاء مجموعة من الجالية العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن

لقاء مع الجالية العراقية في مدينة هيوستن الأمريكية

لقاء حشد كبير من الجالية العراقية في المنتدى الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية

لقاء مجموعة من الجالية العراقية في المركز الكلداني العراقي بولاية ميشيغان الأمريكية

تسلم قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية (2900- 3000 سنة ق.م) من متحف الميتروبوليتان بنيويورك

استقبال عائلة المواطنة الأمريكية كايلا مولر التي اختطفتها عصابات داعش الإرهابية في مدينة حلب السورية عام 2013، وتمت تصفيتها عام 2015

لقاء مع ممثلي ومراسلي عدد من وسائل الإعلام الغربية في واشنطن

مقابلة مع شبكة (سي أن أن) الإخبارية الأمريكية

مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية

مقابلة صحفية مع موقع المونيتور

مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال

لقاء تلفزيوني مع قناة PBS الأمريكية

زيارة السفارة العراقية في واشنطن، واللقاء بالعاملين فيها".