انت الان تتابع خبر المالكي يدعو لـ"وفاق" يحمي التجربة السياسية ويجعلها تتمدد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في كلمة له بمحافظة كربلاء، إن "الاعتداءات التي تحدث ضد أبنائنا من الحشد الشعبي والقيادات العسكرية هي طبيعية جداً"، مردفاً: "المعركة مصيرية فهم يريدون أن لا نكون محوراً في المنطقة ونحن نصر على أن نكون محوراً يبدأ من إيران وينتهي بالمغرب العربي".وتساءل: "أين مجلس الأمن من الاعتداءات الإسرائيلية ضد فلسطين؟"، مشيراً إلى أن "النظام الدولي انتهى وهذا يعني ان العالم يتجه للفوضى لا التماسك".

وتابع، "في بلدنا نبحث عن وفاق سياسي يحمي تجربتنا السياسية وتمتد لكي يكون جزءاً من محور نريد ان يكون تحت الشمس كما في بقية العالم".

