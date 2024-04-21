انت الان تتابع خبر المطالبة بتحقيق مكثف في استهداف المقر العسكري في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في حادثة لا تزال تفاصيلها مبهمة، تعرض أحد المقرات العسكرية المشتركة في بابل لاستهداف تسبب في إسقاط ضحايا وخسائر مادية. ومع إخلاء واشنطن مسؤوليتها عن الامر وموقف الجهات الحكومية، يرجح البعض أن ثمة إطرافا تسعى لافشال زيارة السوداني الى امريكا وفقاً لتوقعاتهم.



ولا يخرج أخرون الجانب الامريكي من دائرة المسؤولية في الامر، خاصة بعد تطورات الاحداث الاخيرة وحالة التصعيد في المشهد الاقليمي والتي لها انعكاسات بطريقة أو بأخرى على الاوضاع في العراق.