انت الان تتابع خبر السفير التركي يستعرض على رئيس الجمهورية "ترتيبات" زيارة أردوغان للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي"، مبينة أنه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".وأكد رئيس الجمهورية - بحسب البيان - "أهمية تدعيم العلاقات والتعاون بين بغداد وأنقرة، وتعزيز العمل المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

وأشار إلى أن "العراق يتطلع إلى علاقات متميزة مع الجارة تركيا على مختلف الصعد، كما أنه يحرص على إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

من جانبه، أعرب السفير علي رضا كوناي عن "سعي بلاده لتوطيد التعاون والتنسيق المتبادل للخروج بتفاهمات مشتركة بشأن المسائل بين البلدين والقضايا الإقليمية، كما استعرض السفير الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس التركي إلى العراق.

