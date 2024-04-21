انت الان تتابع خبر الخارجية التركية: أردوغان سيوقع خارطة طريق استراتيجية خلال زيارته لبغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فيدان للصحفيين: "اكتملت الاستعدادات، وتم التوصل إلى تفاهمات مبدئية لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية خلال زيارة الرئيس أردوغان للعراق، ومن المخطط له التوقيع على اتفاقية إطارية استراتيجية، ستشكل خارطة طريق للعلاقات الثنائية".وأضاف أن "تركيا تعتزم تطوير التعاون مع العراق في مختلف المجالات بما فيها مكافحة الإرهاب".

وأشار فيدان إلى أن "مثل هذا التعاون مهم للأمن الإقليمي. وستصبح العلاقات بين العراق وتركيا مثالية في منطقتنا".

وذكرت صحيفة "حريت" التركية أنه من المقرر خلال المحادثات التي ستجري في بغداد وأربيل (كردستان العراق)، أن يتم بحث القضايا الاقتصادية، إلى جانب مناقشة إنشاء مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب وقواعد تركية دائمة في شمال العراق بعمق 30-40 كلم، ومنطقة أمنية في مناطق "هاكورك" و"متينا" و"زاب" و"غارا"، حيث توجد قواعد رئيسية لحزب العمال الكردستاني (PKK).

وبحسب تقارير إعلامية محلية قد يقوم الجيش التركي، بعد زيارة أردوغان إلى العراق، بعملية كبيرة عبر الحدود في شمال الدولة المجاورة، وكان الرئيس التركي قد صرح سابقا بأن تركيا ستسيطر بحلول الصيف على كامل خط الحدود مع العراق.

