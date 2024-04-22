انت الان تتابع خبر الحكومة العراقية تكشف: 26 مذكرة تفاهم ستوقع مع تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العوادي في مؤتمر، حضره مراسل السومرية، انه "سيتم توقيع 26 مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، منها:

1- مذكرة تعاون اطاري للتعاون في مجال المياه

2- مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة تجارية اقتصادية مشتركة

3- اتفاقية حماية وتشجيه وتبادل الاستثمارات

4- مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية

5- مذكرة تفاهم في مجال التدريب العسكري، والتدريب والتعاون في مجال الصحة العسكرية، والتعاون الاستراتيجي للصناعات الدفاعية

6- مذكرة تعاون في الدفاع الأمني

7- مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية ومعهد الدراسات الاستراتيجي التركي

8- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة

9- مذكرة تفاهم في مجال العلوم الصحية والطبية

10- خطة مجموعة العمل الزراعية للفترة 2024/2025

11- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التربوي

12- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي

13- مذكرة تفاهم في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي

14- مذكرة تفاهم بشأن الوثائق والارشيف الحكومي

15- مذكرة تفاهم في الشؤون الدينية

16- مذكرة تفاهم حول التعاون في التدريب القضائي للطلاب والقضاة والمساعدين والمدعين العامين

17- مذكرة تفاهم في مجال الاعلام والاتصالات".

وأضاف، ان "هذه المذكرات سيتم التوقيع عليها والتي من ضمنها اتفاق الإطار الاستراتيجي ومذكرة اتفاق إطار التعاون في مجال المياه تعد كبرى ستوقع، فضلا عن توقيع اتفاقيات أخرى".

يتبع..