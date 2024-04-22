انت الان تتابع خبر متحدث حكومي يكشف "خللاً" عطل اتفاقات العراق الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العوادي لـ الخليج 365، إن "الخلل الذي دائماً ما يعطل اتفاقاتنا ومشاريعنا هو عدم وجود متابعة فبعد كل زيارة لدولة ما وعودة الوفود ينتهي كل شيء ولا تكون هنالك متابعات للاتفاقات التي تعقد وبالتالي هذا الأمر أثر على سمعة البلاد".وأشار إلى أن "الحكومة الحالية اهم ما يميزها هو المتابعة، وقامت بتشكيل لجان خاصة لمتابعة كل الاتفاقات التي تعقد مع الدول"، مبيناً أن "هذه اللجان تعمل ليلاً ونهاراً وعلى جميع الملفات من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة ومن أجل إيصال رسالة لجميع دول العالم بأن زيارتنا ليست روتينية ونتائجها تطبق".

وأضاف، "كل توقيع لعقد أو اتفاق أو اتفاقية مع دولة خارجية يعني ان خلفها فريق يتابع كواليسها".

