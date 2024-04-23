انت الان تتابع خبر أردوغان: الإرهاب يهدد استقرار العراق ورؤيته التنموية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية أجراها إلى العراق الاثنين، وحضر خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وقال أردوغان: "تنظيم بي كي كي/ بي واي دي/واي بي جي يهدد استقرار العراق ونموه وسلامته، وإزالة هذا التهديد يصب في مصلحة بغداد".



وأضاف: "من الضروري بالنسبة لرؤية العراق التنموية وأمن الاستثمارات الدولية أن تُردم حفر الإرهاب".

وأكد عزم تركيا على إنهاء الإرهاب بطريقة أو بأخرى، قائلاً: "لن نفسح المجال أبدا للذين يعملون مع التنظيمات الإرهابية ويستخدمونها أدوات".

