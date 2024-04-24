انت الان تتابع خبر الانتخابات المبكرة تعود الى الواجهة ونواب يستبعدون اجرائها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتدوال الاوساط السياسة بين حين واخر عن ذهاب البلاد نحو اجراء انتخابات تشريعية مبكرة ، فيما استبعد نواب إجرائها لعدم وجود بوادر جدية.