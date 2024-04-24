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انت الان تتابع خبر السبت والاثنين.. السومرية تنفرد بنشر جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتتضمن جلسة يوم السبت المقبل (20)، 4 فقرات كالاتي:
أولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول القانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988. (اللجنة القانونية).
ثانيا: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة (2013) (لجنة الزراعة والمياه والاهوار). (6 مادة).
ثالثا: القراءة الأولى لمشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). (اللجنة القانونية)، (5 مادة).
أولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول القانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988. (اللجنة القانونية).
ثانيا: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة (2013) (لجنة الزراعة والمياه والاهوار). (6 مادة).
ثالثا: القراءة الأولى لمشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). (اللجنة القانونية)، (5 مادة).
رابعاً: القراءة الأولى المقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اللجنة القانونية). (2 مادة).
كما تتضمن جلسة يوم الاثنين المقبل (21)، فقرتان وهي:
أولاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما. (لجنة العلاقات الخارجية). (2 مادة).
ثانيا: القراءة الأولى المشروع قانون حماية الملكية الفكرية. (اللجنة القانونية لجنة التخطيط الاستراتيجي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام لجنة التعليم العالي والبحث العلمي). (المادة 167).