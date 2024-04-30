انت الان تتابع خبر العطواني: مجلس الوزراء سيصوت اليوم على جداول موازنة 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - العطواني ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من المقرر ان يصوت مجلس الوزراء في جلسة اليوم، على جداول الموازنة لعام 2024، ونتطلع لحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة وإرسال الجداول الى مجلس النواب للتصويت عليها بغية الشروع في عملية الاعمار والبناء والتنمية في إطار البرنامج الحكومي.وجدد، التأكيد على الالتزام بتطبيق احكام وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 - 2025)، وتضمين تخصيصاتها المالية في جداول هذا العام لاسيما فيما يتعلق بالتعيينات والعقود التي لم تنفذ خلال 203، وغيرها من الحقوق التي تمس حياة المواطنين.

وأكد العطواني، على دعم المحافظات وتمكينها لتنفيذ خططها الخدمية وبرامجها التنموية وإكمال متطلبات ادراج المشاريع الستراتيجية وبما يحقق قفزة نوعية على مستوى توفير الخدمات للمواطنين.