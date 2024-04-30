انت الان تتابع خبر شركة مقاولات مقربة من نواب تحصل على "امتيازات أسبقية" بالمشاريع (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة من هيئة استثمار محافظة بابل، فإنها أرسلت طلبا الى الهيئة الوطنية للاستثمار لمنح امتياز اسبقية تقديم الطلب، حيث يشير الطلب الى احتفاظ حق شركة "الواقد" للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية والتطوير العقاري الاسبقية في تقديم الطلب وتحقيق الفرصة الاستثمارية والاعلان في حالة المفاضلة بين المتقدمين الاخرين ومنحهم النقاط المترتبة إزاء جهدهم في استكمال الإجراءات الموصوفة كما في الوثيقة أدناه:

وبحسب وثيقة أخرى حصلت عليها الخليج 365، فإن شركة الواقد التي يكون علي قاسم محمد الخفاجي (شقيق أحد النواب) مديرا مفوضا لها، خاطبت في كتاب رسمي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بإنشاء مجمع سكني لموظفي الشركة العامة للصناعات الحربية على قطعة أرض في منطقة التاجيات كما توضح الوثيقة أدناه: