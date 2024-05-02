انت الان تتابع خبر العيساوي يعلن تمسكه بالترشيح لرئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن النائب سالم مطر العيساوي، الأربعاء، تمسكه بالترشيح لرئاسة مجلس النواب.

وقال العيساوي في تغريدة على منصة "اكس"، "سوف ابقى متمسكا بترشيحي من قبلكم لرئاسة البرلمان لادافع عن النظام والدستور والقانون والعمل التشريعي والرقابي".

وأضاف "لأجل أن يبقى اسم العراق عاليا بين الامم".

وكانت المحكمة الاتحادية اصدرت، في (14 تشرين الثاني 2023)، حكماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.