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قرارات مجلس الوزراء تخلو من التصويت على جداول الموازنة والبرلمان ينتقد التأخير

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بغداد - ياسين صفوان - بينما يترقب البرلمان ارسال جداول الموازنة ورغم مساعيه لتمديد الفصل التشريعي كي يصادق عليها لايزال مجلس الوزراء متاخرا في ارسالها دون اي مبرر بحسب اعضاء اللجنة المالية .
جلسة مجلس الوزراء نسفت جميع التوقعات التي كانت تتحدث عن المصادقة على جداول الموازنة رغم انتهاء هيئة المستشارين من مراجعتها ، اللجنة المالية تنتظر وصولها الى البرلمان بغية الاطلاع على الزيادات الحاصلة فيها والتي خلفت عجزا بنحو ثمانين ترليون دينار وبذلك ستكون السيولة في الجانبين التشغيلي والاستثماري صعبة التحقق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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