قرارات مجلس الوزراء تخلو من التصويت على جداول الموازنة والبرلمان ينتقد التأخير

بغداد - ياسين صفوان - بينما يترقب البرلمان ارسال جداول الموازنة ورغم مساعيه لتمديد الفصل التشريعي كي يصادق عليها لايزال مجلس الوزراء متاخرا في ارسالها دون اي مبرر بحسب اعضاء اللجنة المالية .



جلسة مجلس الوزراء نسفت جميع التوقعات التي كانت تتحدث عن المصادقة على جداول الموازنة رغم انتهاء هيئة المستشارين من مراجعتها ، اللجنة المالية تنتظر وصولها الى البرلمان بغية الاطلاع على الزيادات الحاصلة فيها والتي خلفت عجزا بنحو ثمانين ترليون دينار وبذلك ستكون السيولة في الجانبين التشغيلي والاستثماري صعبة التحقق.

