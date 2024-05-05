انت الان تتابع خبر نائبة: القوى السنية لديها شبه اجماع على اختيار العيساوي رئيسا للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "المرشحين الحاليين لرئاسة البرلمان بعد انسحاب شعلان الكريم، هم كل من محمود المشهداني وطلال الزوبعي وسالم العيساوي وعامر عبد الجبار"، مؤكدة ان "العيساوي الأوفر حظا من بين هؤلاء للفوز برئاسة المجلس، لان هناك شبه اجماع في البيت السني على كفاءة العيساوي لهذا المنصب".وأضافت الدليمي، أن "تأخر حسم منصب رئاسة البرلمان يعرقل العملية السياسية في العراق"، مشددة على ان "القوى السنية ستسعى بكامل امكانياتها لحسم هذا الملف واستكمال جلسات انتخاب رئيس البرلمان".

يشار الى ان رئيس كتلة تقدم شعلان الكريم، الأربعاء (17 نيسان 2024) انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب، ومن كتلته السياسية.