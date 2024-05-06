انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني يؤكد: لم نعترض على الانتخابات ونطالب باشراف دولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، انه لم يعترض على اجراء انتخابات اقليم كردستان المقررة في حزيران المقبل، فيما طالب باشراف دولي.

وقال عضو الحزب، مهدي عبد الكريم، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الحزبين الكرديين لم يصلا للقطيعة النهائية، وهناك حوارات ستبدأ بين الحزبين عقب زيارة نيجرفان بارزاني الى ايران التي ستحل الكثير من المشكلات".

واضاف: "لا يمكن حرمان الاقليات من المشاركة في انتخابات كردستان".

وتابع عبد الكريم: "حزبنا ليس لديه اعتراض على الانتخابات ونطالب باشراف دولي على انتخابات كردستان".