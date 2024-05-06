انت الان تتابع خبر الاتحاد الكردستاني يشدد على اجراء الانتخابات بوقتها: الاقليم يعاني انتكاسات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شدد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، على ضرورة اجراء الانتخابات في اقليم كردستان العراق بوقتها المحدد شهر حزيران المقبل، فيما لفت الى ان الاقليم يعاني انتكاسات عدة.

وقال عضو الاتحاد، برهان الشيخ رؤوف، خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، "من الضروري العودة للشعب وإجراء انتخابات كردستان بموعدها المحدد"، مبينا ان "اقليم كردستان يعاني من انتكاسات عدة، ويجب ان يرجع بكل صغيرة وكبيرة لبغداد".

واضاف، ان "مشاركة حزب بارزاني من عدمها بالانتخابات امر متروك له"، لافتاً الى ان "اليكتي لم يطلب الغاء الكوتا في انتخابات كردستان".

ورأى رؤوف ان "العراق لم يتوقف على مقاطعة التيار الصدري للعملية السياسية".