انت الان تتابع خبر الأعرجي يؤكد لرومانوسكي أهمية متابعة مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه، السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، وبحث معها نتائج زيارة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني الناجحة إلى واشنطن، والتي شهدت لقاءات متعددة ومتنوعة لما فيه مصلحة العراق والمنطقة".وشدد الأعرجي، على "أهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين وفي مجالات متعددة، لاسيما في مجالات النفط والطاقة والاستثمار".

وبحث الأعرجي مع السفيرة الأمريكية، "آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة في المجالات التي تخدم مصلحة البلدين".

