انت الان تتابع خبر رشيد والمندلاوي يؤكدان ضرورة الإسراع في اختيار رئيس للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المندلاوي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى بحث الأوضاع العامة في البلد، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".وشدد الجانبان، على "ضرورة تكثيف الجهود بين القوى السياسية للإسراع في اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، والاتفاق على إقرار التشريعات التي تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية".

وجرى خلال اللقاء التأكيد على "أهمية دعم إجراءات الحكومة في تنفيذ برنامجها خاصة في مجالات تثبيت الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية".

