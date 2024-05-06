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السامرائي يبحث مع المالكي الآليات لوضع حد للمأزق السياسي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ الخليج 365، أن السامرائي "التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وناقش الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب وضرورة عقد جلسة في أقرب وقت بخصوص هذا الأمر".

وبحث الجانبان "الآليات والسبل لوضع حد للمأزق السياسي الحالي، وأهمية أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها تجاه متطلبات المرحلة، من خلال التشاور والتنسيق والتعاون بهدف تفعيل عمل مجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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