انت الان تتابع خبر بينها قانون العطل الرسمية.. 4 فقرات على جدول جلسة البرلمان الخميس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الجدول الذي ورد للسومرية نيوز، فأن الجلسة تضمنت التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتصويت على قانون جهاز الامن الوطني.

وتضمن الجدول أيضا قراءة قانون العطل الرسمية، وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، قراءة أولى.

