انت الان تتابع خبر الاتحادية تصدر امراً ولائياً بشأن نظام تسجيل قوائم مرشحي انتخابات برلمان كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المحكمة ذكرت في بيان ورد للسومرية، انها نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان / العراق المتضمن اصدار امر ولائي في الدعوى المرقمة (126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى.

بحسب البيان، قررت المحكمة إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعد. - محافظة السليمانية/ (38) مقعد. - محافظة دهوك/ (25) مقعد. - محافظة حلبچة/ (3) مقعد.)) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً.

الوثائق ادناه:

يشار الى ان هذا القرار جاء بعد دعوى رفعها رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات اقليم كردستان.