انت الان تتابع خبر من أجل منصب الرئيس وجداول الموازنة.. ترجيحات بتمديد الفصل التشريعي للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب ياسر الحسيني، إنه "إلى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق على انتخاب رئيس البرلمان، لكنَّ هناك طلب مهلة لمدة أسبوع لأجل حسم الأمر، لذلك نأمل أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً في اختيار رئيس البرلمان".وأضاف، "كما سيكون هناك تمديد للفصل التشريعي إذا ما وصلت جداول الموازنة، التي من المقرر وصولها قريباً، وقد يصل إشعار من الحكومة بإرسال الجداول ليكون هناك تمديد للفصل، وخلال التمديد ستكون هناك جلسة لاختيار رئيس للبرلمان وهو ما تم الاتفاق عليه"، وتابع أنَّ "الجلسة ستكون جولة ثانية واستمراراً لجلسة انتخاب رئيس المجلس السابقة"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

من جانبه، قال المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية عقيل الفتلاوي، إنَّ "منصب رئيس البرلمان استحقاق سني، إلا أنَّ هذا المكون لم يحسمه مما دفع الإطار التنسيقي إلى التدخل"، مبيناً أنَّ "التنسيقي رأى أنَّ الانتظار لتوافق السنة لم يعد يُجدي نفعاً".

وأكد "حرص المكون الشيعي على حسم أمر الرئاسة، إذ قدّم الكثير من الأطروحات لحلحلة الأزمة، لكن لم يصل إلى نتيجة"، وفقا للصحيفة.

وكان حزب "تقدم" الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، دعا إلى تغيير بعض فقرات النظام الداخلي ليتسنى له ترشيح شخصية من قبله لرئاسة البرلمان، إلا أنَّ "أغلب" القوى الشيعية رفضت مسَّ النظام الداخلي.

