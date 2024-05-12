انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يبحث مع بارزاني وطالباني حل مسألة موازنة كردستان ورواتب الموظفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، أن رشيد "التقى في أربيل، رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وتم استعراض الوضع العام في البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن التطورات الإقليمية، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث أشاد السيد الرئيس بالخطوات الإيجابية الأخيرة على طريق حل بعض القضايا العالقة وفق الدستور والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين".واتفق المجتمعون، وفق البيان، "على ضرورة احترام النظام الفيدرالي العراقي والكيان الدستوري لإقليم كردستان".

وأكد الرئيس "أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان عن طريق التعاون والتنسيق المستمر من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين في كافة أنحاء البلاد".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "مواصلته دعم الحوار البنّاء والجهود الرامية للتوصل إلى حل كامل لجميع القضايا العالقة بين الجانبين، خاصة مسألة موازنة الإقليم ورواتب الموظفين".