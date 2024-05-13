انت الان تتابع خبر عضو في تقدم: رئيس البرلمان الجديد سيكون "برتقالي الهوى والهوية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحمداني في حديث لوسائل إعلام، إن "رئيس مجلس النواب الجديد سيكون برتقالي الهوى والهوية".

وأضاف، أن "كرسي السلطة التشريعية لن يشغل الا بتوقيع محمد الحلبوسي".

والليلة الماضية، أعلنت كتلة "الصدارة" البرلمانية، الانضمام لتحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.



وبعدها، أفاد مصدر سياسي، بأن "تقدم" وكتلة الصدارة اتفقا على ترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان.

في المقابل، ترشح كتل العزم والحسم والسيادة، سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب.

