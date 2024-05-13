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تقدم يوجه دعوة لـ"الشركاء" بعد ترشيح المشهداني

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم تقدم، يحيى المحمدي في منشور على منصة "أكس"، إن "تقدم تمثل الاغلبية السنية النيابية و محمود المشهداني مرشحنا لتولي منصب رئيس مجلس النواب".

وأضاف، "ندعو الشركاء الى التصويت له في جلسة السبت القادم".


يذكر أن مجلس النواب، كان قد حدد يوم 18 من الشهر الجاري موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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