انت الان تتابع خبر مع رحلة انهاء التحالف الدولي.. السفير البريطاني: هجوم صلاح الدين "بمثابة تذكير" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هيتشن في تغريدة تابعتها الخليج 365، إنه "كل يوم تتعزز أسس الاستقرار في العراق، ان الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في صلاح الدين بالأمس لن يوقف هذا التقدم"، مستدركا: "لكنه بمثابة تذكير بان التهديد لايزال قائما".وقرأ مراقبون تغريدة السفير البريطاني، بأنها محاولة "غمز" للمحاولات العراقية لانهاء تواجد التحالف الدولي في العراق.

وتسبب هجوم داعشي إرهابي مساء امس الاثنين بمنطقة مطيبيجية بين صلاح الدين وديالى باستشهاد 5 عناصر في الجيش العراقي بينهم امر الفوج، و5 مصابين اخرين.