انت الان تتابع خبر الباوي والمشهداني يؤكدان أهمية حسم منصب رئيس البرلمان والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الباوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الحاج محمد الباوي استقبل في مكتبه محمود المشهداني"، مبينا ان "الباوي تحدث عن اهمية حسم منصب رئيس البرلمان وفق مخرجات التوافق داخل المكون السني ليأخذ هذا المنصب دوره المهم مع الرئاسات الثلاث في استمرار عجلة الإعمار والتنمية والاستقرار المجتمعي".



وقرر مجلس النواب امس الاثنين (14 أيار 2024) عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان السبت المقبل، وذلك بعد اكثر من 5 اشهر على استمرار المجلس بلا رئيس.

