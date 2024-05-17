انت الان تتابع خبر السيد الصدر يوجه رسالة لمصلّي "جمعة الغدير" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تغريدة مقتضبة تابعتها الخليج 365: "شكرا لعشاق الغدير".

وشارك الملايين من مناصري السيد الصدر، في معظم المحافظات العراقية، بصلاة الجمعة الموحدة المركزية، المساندة لطلب تشريع قانون عطلة عيد الغدير.



والقى خطباء صلاة الجمعة الموحدة في جميع المحافظات المشاركة، خطبة مركزية وجه السيد الصدر ان تكون معتمدة في جميع الجمع المقبلة لحين حلول عيد الغدير في 25 حزيران المقبل.