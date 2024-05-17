انت الان تتابع خبر السيد الصدر لأعضاء البرلمان: خصمكم محمد وعلي ان لم تصوتوا على عطلة الغدير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في كلمة مصورة، تابعتها الخليج 365، "ارفض ان يزاودني احد على نبذ الطائفية فنحن من ساهم في درء التأجيج الطائفي".

واضاف، ان "المطالبة بعطلة عيد الغدير جاءت تفعيلاً للتعايش السلمي ومن اجل اتمام الدين".



وتابع السيد الصدر: "ان صوت البرلمان العراقي مشكورا على هذا المطلب الشعبي الاعتدالي فبها نعمة، وان لم يصوتوا فسيكون محمد وعلي خصمهم بسنتهم وشيعتهم".